Графолог Бухарева о том, как определить по почерку состояние человека

Всех детей учат писать по одним и тем же прописям, однако по окончании школы все пишут по-разному, потому что ядро личности у каждого свое, рассказала графолог Ирина Бухарева

В эфире радио Sputnik руководитель центра изучения почерка "Современная графология" Ирина Бухарева рассказала, что, корректируя собственный почерк, человек вполне может влиять на свои личностные характеристики.

"Когда мы меняемся, почерк следует за нами. И наоборот — можно через изменение своей подписи, например, поменять свои личностные качества. Этот прием называется графотерапия", — отметила она.

Эксперт объяснила, что по ряду нюансов графологи могут определить физическое состояние человека, эмоциональное состояния, его предпочтения и так далее.

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