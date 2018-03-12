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Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов

Шаповалов: отношения между Южной и Северной Кореей нормализуются

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Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов поделился своей точкой зрения по поводу заявления Ким Чен Ына об объединении с Южной Кореей.

Фотография Ким Чен Ына и Дональда Трампа на экране телевизора
Jung Yeon-je / AFP
СМИ: глава КНДР Ким Чен Ын хочет заключить мирный договор с США
В начале марта лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией спецпосланников руководителя Республики Корея и сообщил, что хочет начать "новую историю объединения родины". Глава Северной Кореи выразил "принципиальную волю и твердое желание продвигать межкорейские отношения".

В интервью радио Sputnik Шаповалов обратил внимание на то, что начавшийся диалог между Южной и Северной Кореей дает надежду на мирное урегулирование длившегося десятилетиями конфликта.

"Сейчас на Корейском полуострове можно наблюдать интересную ситуацию: с одной стороны — эскалация разногласий между США и КНДР, а с другой — явные признаки нормализации отношений между Северной и Южной Кореей", — сказал Шаповалов.

По его словам, теперь у жителей всего полуострова появилась надежда на мир, несмотря на то, что ранее Вашингтон пугал мировую общественность "ужасами" северокорейского режима.

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Теги:
Северная Корея, Южная Корея, США



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