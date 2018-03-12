Шаповалов: отношения между Южной и Северной Кореей нормализуются

В интервью радио Sputnik Шаповалов обратил внимание на то, что начавшийся диалог между Южной и Северной Кореей дает надежду на мирное урегулирование длившегося десятилетиями конфликта.
"Сейчас на Корейском полуострове можно наблюдать интересную ситуацию: с одной стороны — эскалация разногласий между США и КНДР, а с другой — явные признаки нормализации отношений между Северной и Южной Кореей", — сказал Шаповалов.
По его словам, теперь у жителей всего полуострова появилась надежда на мир, несмотря на то, что ранее Вашингтон пугал мировую общественность "ужасами" северокорейского режима.