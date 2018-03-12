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Динара Сатжан
Foto: Служба центральных коммуникаций

Сатжан: мода Казахстана — это что-то новое для всего мира

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Казахстанский дизайнер Динара Сатжан представила коллекцию "Байконур" в день открытия Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве

"Для меня мода Казахстана — это что-то новое для всего мира. В мире знают, что могут делать японские дизайнеры и на что способны европейские. Но миру еще неизвестен Казахстан, и что за 27 лет независимости у нас выросли свои интересные дизайнеры", — сказала Сатжан в эфире радио Sputnik Казахстан.

По словам дизайнера, коллекция "Байконур" — это то, что объединяет Казахстан и Россию.

"Космодром Байконур — первый космодром в мире. И через "Байконур" я хотела, чтобы узнали больше о Казахстане. Одежды очень много в мире, но если есть идея, то эта одежда обретает смысл. Смысловая одежда всегда будет популярной", — подчеркнула она.

Тридцать шестой сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в российской столице с 10 по 15 марта 2018 года.

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Теги:
Байконур, мода, дизайнер, Одежда, Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Казахстан



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