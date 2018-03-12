Брутер: ЕС проведет смотр сил в Узбекистане

Грядущий круглый стол в Ташкенте с участием представителей Евросоюза — смотр сил Запада в регионе, рассказал Sputnik Узбекистан эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Запад будет предпринимать серьезные усилия, чтобы контролировать или принимать участие в том, что происходит в Центральной Азии", — отметил эксперт.

Евросоюз, считает Брутер, хочет проверить свои возможности решать те проблемы, которые ему интересны непосредственно на территории Узбекистана.

Напомним, ранее СМИ сообщили о проведении в Ташкенте круглого стола на тему "Сотрудничество между Узбекистаном и Европейским союзом: взгляд в будущее".

Основная цель мероприятия — обсуждение перспектив и приоритетных направлений развития сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в рамках разработки новой Стратегии ЕС по сотрудничеству со странами Центральной Азии.