Брутер: ЕС проведет смотр сил в Узбекистане

"Запад будет предпринимать серьезные усилия, чтобы контролировать или принимать участие в том, что происходит в Центральной Азии", — отметил эксперт.
Напомним, ранее СМИ сообщили о проведении в Ташкенте круглого стола на тему "Сотрудничество между Узбекистаном и Европейским союзом: взгляд в будущее".
Основная цель мероприятия — обсуждение перспектив и приоритетных направлений развития сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в рамках разработки новой Стратегии ЕС по сотрудничеству со странами Центральной Азии.