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Владимир Брутер
RIA Novosti. Александр Натрускин

Брутер: ЕС проведет смотр сил в Узбекистане

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Грядущий круглый стол в Ташкенте с участием представителей Евросоюза — смотр сил Запада в регионе, рассказал Sputnik Узбекистан эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Запад будет предпринимать серьезные усилия, чтобы контролировать или принимать участие в том, что происходит в Центральной Азии", — отметил эксперт.

Евросоюз, считает Брутер, хочет проверить свои возможности решать те проблемы, которые ему интересны непосредственно на территории Узбекистана.

Напомним, ранее СМИ сообщили о проведении в Ташкенте круглого стола на тему "Сотрудничество между Узбекистаном и Европейским союзом: взгляд в будущее".

Основная цель мероприятия — обсуждение перспектив и приоритетных направлений развития сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в рамках разработки новой Стратегии ЕС по сотрудничеству со странами Центральной Азии.

Теги:
ЕС, Узбекистан



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