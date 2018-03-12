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Серенко: в ЦА может появиться региональная коалиция в сфере безопасности

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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (31)
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Эксперт центра современного Афганистана Андрей Серенко оценил преимущества сближения Ташкента и Душанбе для региональной безопасности и не исключил наращивания сотрудничества между центральноазиатскими странами в этой сфере

В ходе состоявшегося визита в Таджикистан стороны подписали 27 документов о сотрудничестве в различных сферах, в том числе договорились о введении безвизового режима для граждан своих стран в течение 30 дней.

По мнению политолога Андрея Серенко, такая обоюдная открытость соседей не должна вызвать проблем в сфере безопасности, напротив, возобновление и укрепление узбекско-таджикских контактов будет способствовать стабилизации обстановки в регионе в в целом.

Визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан
© Пресс-служба президента Таджикистана
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"Проблемы для Центральной Азии общие, и они никуда не денутся. Проблем с введением 30-дневного безвизового формата я не вижу. Это, скорее, туристический формат, для реализации долгосрочного масштабного бизнеса это не подойдет, но для решения краткосрочных задач вполне приемлем", — отметил эксперт.

Говоря о региональной безопасности Серенко добавил, что при изменении внешнеполитического курса Ташкента идеи о некоем центральноазиатском союзе уже не выглядят столь фантастическими.

"За один год и уж тем более за один визит всех существующих проблем в регионе не снимешь, но то, что ситуация в Центральной Азии меняется это факт. Ташкент вполне может выступить инициатором проекта в сфере коллективной безопасности и обороны как минимум с участием четырех соседних стран, в рамках которого они будут решать совместные задачи, а не за счет друг друга. Афганистан рядом, угроза существует и решать эту проблему предстоит сообща", — подчеркнул политолог.

Он добавил, что ранее подобную коалицию был невозможно создать по политической причине из-за изоляционной политики предыдущего главы Узбекистана Ислама Каримова. После смены внешнеполитического вектора Ташкента подобные проекты, по мнению Серенко, вполне реальны.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (31)

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Центральная Азия, Таджикистан, Узбекистан, Национальная безопасность



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