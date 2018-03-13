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Серенко: открытая политика Мирзиёева в ЦА заставила встряхнуться всех

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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (34)
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Политолог, эксперт центра современного Афганистана Андрей Серенко считает успех узбекско-таджикских переговоров в Душанбе заслугой в первую очередь Шавката Мирзиёева, который изначально взял курс на сближение с соседними странами

По мнению эксперта, даже если бы Рахмон и Мирзиёев ничего бы не подписали в ходе встречи, сам факт ее многое значит для восстановления двусторонних отношений.

"Был подписан весомый пакет документов, которые охватывают вопросы границы, транзита и транспортного сообщения, а сотрудничество по строительству Рогуна вообще стало сенсацией. Это только первый шаг и очень хороший шаг для одного визита. Оба лидера были на высоте, но я бы все-таки в первую очередь признал инициативность Ташкента в этом вопросе", — отметил Серенко.

Он добавил, что внешняя политика нового узбекского лидера заставила "встряхнуться" всех, причем не только глав соседних государств, но и те страны, которые активно следят за ситуацией в центральноазиатском регионе.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (34)

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Теги:
отношения, документы, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, Таджикистан, Узбекистан, Международная политика



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