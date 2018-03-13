Лукьянов: саммит глав стран ЦА в Астане — путь к консолидации региона

Преподаватель ВШЭ, эксперт по Центральной Азии Григорий Лукьянов рассказал о том, чем так важен для региона предстоящий саммит глав стран ЦА в Астане.

По мнению эксперта, значимость и знаковость встречи президентов стран Центральной Азии в том, что сейчас отношения между соседями развиваются в совершенно иной политической парадигме.

"Главной проблемой этого региона всегда была невозможность достигать консенсуса по общим и проблемным вопросам. Определенное влияние на это оказывали личные отношения между многолетними лидерами Казахстана, Таджикистана и Узбекистана и существовавшая атмосфера недоверия, что тормозило многие экономические и торговые процессы", — напомнил эксперт.

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По словам Лукьянова, с новым подходом официального Ташкента к внешней политике стали возможны тесные контакты с соседними странами. Сейчас, отмечает он, главная проблема региона не столько безопасность, сколько налаживание и укрепление торгово-экономических и культурных связей для большей консолидации Центральной Азии.

Встреча глав государств ЦА состоится в Астане 15 марта. В ней примут участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, Туркменистан на переговорах вместо президента Гурбангулы Бердымухамедова будет представлять председатель меджлиса госпожа Акджа Нурбердыева.

С инициативой провести встречу в подобном формате выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время международной конференции по проблемам Центральной Азии, которая проходила в Самарканде в ноябре прошлого года. Казахстан сразу же выступил с предложением предоставить площадку и провести встречу в канун праздника Навруз.