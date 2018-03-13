Трофимчук: самое сильное, что было у Тиллерсона, это его имя — Рекс

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук не видит ничего удивительного в таком кадровом решении американского лидера, подчеркнув, что Тиллерсон изначально был слабой фигурой.

"Я всегда говорил, что самое сильное, что есть в Тиллерсоне — это его имя Рекс. Он сильно проигрывает своему российскому коллеге Сергею Лаврову, видимо поэтому США решили сменить главу Госдепартамента, что очень важно на фоне очередного осложнения российско-американских отношений", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Тиллерсон, вероятно, останется в прекрасных отношениях с Трампом, так как они оба бизнесмены.

"Они оба не политики, этим Тиллерсон и был так мил всем. Что касается его преемника, то фигура Помпео на этому посту выглядит вполне уместной в нынешних политических реалиях", — заключил Трофимчук.

Во вторник 13 марта президент США Дональд Трамп объявил о смене в руководстве страны — своих постов лишили глава Госдепартамента США и директор ЦРУ, освободивший свой пост в связи с повышением. Разведкой же в стране отныне будет ведать женщина — Джина Каспел.