Ломанов: почему председатель КНР Си Цзиньпин может остаться на третий срок

О связи третьего срока Си Цзиньпина с проектом "Один пояс — один путь" рассказал старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, профессор Александр Ломанов

Лидер Китая Си Цзиньпин сможет управлять страной до тех пор, пока будет способен исполнять свои обязанности.

Так решило Всекитайское собрание народных представителей, абсолютным большинством проголосовав за изменение Конституции, ограничивающей пребывание председателя КНР на своем посту двумя сроками.

Теперь полномочия Си Цзиньпина, второй срок которого истекает в 2023-м, могут быть продлены еще как минимум на пять лет и даже больше.

Некоторые аналитики связывают данный шаг китайского руководства с теми целями, которые нынешний глава КНР пообещал народу Китая и мировому сообществу достичь.

Так, у инициативы "Один пояс — один путь" большие перспективы, считает эксперт-китаист Александр Ломанов. Он напомнил, что проект вписали в устав КПК. Это означает, что все члены Коммунистической партии Китая должны считать своей обязанностью строительство в рамках данного проекта.

"Си Цзиньпин относится к этому проекту очень серьезно. Если он продлит свои полномочия и будет находиться на посту до 2028-го, то как раз к этому времени "Пояс и путь" обретет четкие структурированные рамки. Перспектива третьего срока Си Цзиньпина с большой вероятностью означает, что проект будет доведен до ума", — сказал Александр Ломанов Sputnik Таджикистан.

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