Касымбек: с Узбекистаном мы взаимно дополняем экономики друг друга

Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек сообщил о планах по продвижению казахстанских локомотивов на рынок Узбекистана
Касымбек: на рынок Узбекистана будем продвигать наши локомотивы
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Глава ведомства напомнил, что в прошлом году на казахстанско-узбекистанском бизнес-форуме были подписаны контракты на 840 миллионов долларов. В этом году планируется повторить подобный форум.
"Мы начали экспортировать в Узбекистан те товарные группы, которые раньше не экспортировали. Сегодня активно идут туда аккумуляторы и трансформаторы, железнодорожные рельсы с Актюбинского нового завода. Есть наметки по экспорту в Узбекистан продукции железнодорожного машиностроения", — рассказал министр.