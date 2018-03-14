Касымбек: с Узбекистаном мы взаимно дополняем экономики друг друга

Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек сообщил о планах по продвижению казахстанских локомотивов на рынок Узбекистана

Глава ведомства напомнил, что в прошлом году на казахстанско-узбекистанском бизнес-форуме были подписаны контракты на 840 миллионов долларов. В этом году планируется повторить подобный форум.

"Мы начали экспортировать в Узбекистан те товарные группы, которые раньше не экспортировали. Сегодня активно идут туда аккумуляторы и трансформаторы, железнодорожные рельсы с Актюбинского нового завода. Есть наметки по экспорту в Узбекистан продукции железнодорожного машиностроения", — рассказал министр.

Подробнее об экспортном потенциале двух стран слушайте в аудиофайле Sputnik Казахстан.