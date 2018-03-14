Фетисов: в Узбекистане высокий интерес к выборам президента России

Заведующий консульским отделом посольства России в Ташкенте Иван Фетисов рассказал о том, как прошло в республике досрочное голосование и каким образом будет организовано волеизъявление россиян 18 марта.

По словам дипломата, досрочное голосование прошло в четырех городах страны и вызвало большой интерес у граждан России, по разным причинам находящихся на территории Узбекистана.

"Досрочное голосование проходило в четырех городах Узбекистана — в Навои, Самарканде, Гулистане и Алмалыке. Что касается явки, то она уже составила боле 50% от числа избирателей, принявших участие в думских выборах 2016 года. Восемнадцатого марта участки будут открыты в Ташкенте, Бухаре и Фергане», — уточнил Фетисов.

© Sputnik/ Eugene Odinokov Захарова о том, как россиянам проголосовать на выборах президента за рубежом

Он также добавил, что всю необходимую информацию о предстоящих выборах граждане получают на сайте посольства, по телефонам горячей линии, а также в официальных аккаунтах дипмиссии в социальных сетях.

Особое внимание, по словам консула, уделяется безопасности в день голосования. Российская сторона контактирует с узбекскими коллегами для принятия всех необходимых мер.