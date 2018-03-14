Фетисов: в Узбекистане высокий интерес к выборам президента России

По словам дипломата, досрочное голосование прошло в четырех городах страны и вызвало большой интерес у граждан России, по разным причинам находящихся на территории Узбекистана.
"Досрочное голосование проходило в четырех городах Узбекистана — в Навои, Самарканде, Гулистане и Алмалыке. Что касается явки, то она уже составила боле 50% от числа избирателей, принявших участие в думских выборах 2016 года. Восемнадцатого марта участки будут открыты в Ташкенте, Бухаре и Фергане», — уточнил Фетисов.
Особое внимание, по словам консула, уделяется безопасности в день голосования. Российская сторона контактирует с узбекскими коллегами для принятия всех необходимых мер.