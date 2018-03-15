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Представитель туристической компании Ulysse Tour Наталья Авазова на выставке MITT в Москве
Sputnik

Авазова: интерес туристов к Центральной Азии возрос

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Количество запросов от туристических компаний и отдельных туристов по вопросу туров в страны Центральной Азии в целом и Узбекистан в частности в последнее время возросло, рассказала Sputnik Узбекистан представитель туристической компании Ulysse Tour Наталья Авазова.

Выставка Mitt в Москве
Sputnik
Не пловом единым: чем Узбекистан привлекал туристов на MITT-2018
"Очень сильно возросло число запросов. В основном интересуются Великим шелковым путем… Также есть запрос на авторские туры", — утверждает она.

Как отметила Авазова, Узбекистан сегодня активно развивает туризм — принимаются новые законы, растет качество услуг, строятся объекты туристической инфраструктуры.

Напомним, сейчас в Москве проходит туристическая выставка MITT-2018, в которой в том числе принимают участие представители туристических компаний Узбекистана, UzAirways и ряд профильных государственных органов Узбекистана.

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Теги:
туристы, MITT-2018, Центральная Азия, Узбекистан



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