Авазова: интерес туристов к Центральной Азии возрос

Количество запросов от туристических компаний и отдельных туристов по вопросу туров в страны Центральной Азии в целом и Узбекистан в частности в последнее время возросло, рассказала Sputnik Узбекистан представитель туристической компании Ulysse Tour Наталья Авазова.

"Очень сильно возросло число запросов. В основном интересуются Великим шелковым путем… Также есть запрос на авторские туры", — утверждает она.

Как отметила Авазова, Узбекистан сегодня активно развивает туризм — принимаются новые законы, растет качество услуг, строятся объекты туристической инфраструктуры.

Напомним, сейчас в Москве проходит туристическая выставка MITT-2018, в которой в том числе принимают участие представители туристических компаний Узбекистана, UzAirways и ряд профильных государственных органов Узбекистана.