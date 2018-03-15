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Абдужабар Абдувахитов
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Абдувахитов: в Центральной Азии сформирован новый политический климат

Радио
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Для конструктивной и взвешенной политики в отношении стран Центральной Азии Европейскому союзу необходимо учитывать новый политический климат в регионе, заявил заместитель министра иностранных дел РУ Абдужаббар Абдувахитов

"Важно учитывать сформированный в регионе новый политический климат… Сегодня свое практическое применение нашел принцип "Центральная Азия – главный приоритет"".

Практическим подтверждением такого принципа являются решительные и конкретные шаги Мирзиёева, считает чиновник.

"Весьма важным представляется соответствие инициатив Евросоюза в рамках обновленного документа основным положениям стратегии действий, нашей стратегии действий", — сказал Абдувахитов.

Напомним, в Ташкенте прошел круглый стол на тему "Сотрудничество между Узбекистаном и Европейским союзом: взгляд в будущее".

Основная цель мероприятия — обсуждение перспектив и приоритетных направлений развития сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в рамках разработки новой Стратегии ЕС по сотрудничеству со странами Центральной Азии.

Теги:
сотрудничество, Евросоюз, Центральная Азия, Узбекистан



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