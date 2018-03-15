Лаврентьев: коллеги из Узбекистана — номер один в уборке хлопка

Председатель совета директоров АО "Группа компаний Аллюр" Андрей Лаврентьев заявил о том, что казахстанские предприниматели, выпускающие сельхозтехнику, учатся у коллег из Узбекистана

По словам бизнесмена, за годы независимости наши соседи сумели выстроить хорошую базу в сельхозмашиностроении.

"Я скажу прямо — мы у них учимся. У них серьезный потенциал. Если белорусские партнеры имеют большую компетенцию в зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах, то наши коллеги из Узбекистана — номер один в уборке хлопка", — сообщил Лаврентьев.

В свою очередь, кооперация помогает казахстанским предприятиям не тратить время на разработку, а брать серьезные готовые продукты и начинать производство. Подробнее о перспективах сотрудничества Казахстана и Узбекистана в сельхозмашиностроении слушайте в аудиофайле.