19:17 15 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Андрей Лаврентьев
Sputnik / Сергей Ким

Лаврентьев: коллеги из Узбекистана — номер один в уборке хлопка

Радио
Получить короткую ссылку
89 0 0

Председатель совета директоров АО "Группа компаний Аллюр" Андрей Лаврентьев заявил о том, что казахстанские предприниматели, выпускающие сельхозтехнику, учатся у коллег из Узбекистана

По словам бизнесмена, за годы независимости наши соседи сумели выстроить хорошую базу в сельхозмашиностроении.

"Я скажу прямо — мы у них учимся. У них серьезный потенциал. Если белорусские партнеры имеют большую компетенцию в зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах, то наши коллеги из Узбекистана — номер один в уборке хлопка", — сообщил Лаврентьев.

В свою очередь, кооперация помогает казахстанским предприятиям не тратить время на разработку, а брать серьезные готовые продукты и начинать производство. Подробнее о перспективах сотрудничества Казахстана и Узбекистана в сельхозмашиностроении слушайте в аудиофайле.

Теги:
хлопок, Беларусь, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Шахтер в руднике, архивное фото
    Ликвидация

    В Караганде на шахте имени Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", ликвидирован пожар, продолжавшийся пять дней.

  • Мигранты в России. Архивное фото
    Не надо стесняться

    Кыргызстан не должен стесняться того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужие рынки труда, считают в Торгово-промышленной палате страны.

  • Российские штурмовики Су-25СМ , архивное фото
    Отбомбились

    Авиация Центрального военного округа России совместно с ВВС Таджикистана нанесли ракетные удары по боевикам на территории республики.

  • Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, вице-премьера Грузии министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, глава внешнеполитического ведомства Ирана Джавад Зариф и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
    Четыре министра

    Для чего встречали и о чем договорились министры иностранных дел Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции в Баку?

  • Интернет-пользователь, архивное фото
    Хакнуть милицию

    Неизвестные хакеры взломали сайт интернет-проекта минской милиции "#перехват" и разместили на нем изображения Владимира Путина и Александра Лукашенко.

  • Константин Столяров
    Тур-пакет

    Почему туристы предпочитают систему "все включено" в Египте и Турции, вместо чистого моря, воздуха, гор и водопадов Абхазии?

  • Шаварш Кочарян
    Армяно-турецкий разрыв

    Власти Турции были официально уведомлены Арменией о денонсации протоколов, направленных на установление дипломатических отношений.

  • Мероприятия Дня легионеров в Риге 16 марта 2017 года
    Не день легионера

    Сейм Латвии отклонил предложение Национального объединения сделать 16 марта официальным днем памяти легионеров СС.

  • Вид Старого Вильнюса ранней весной
    Вильнюс и пустота

    Пользователи соцсетей удивились безлюдным улицам литовской столицы, которые они увидели на фотографиях известной российской балерины.

  • Шахтер в руднике, архивное фото
    Ликвидация

    В Караганде на шахте имени Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", ликвидирован пожар, продолжавшийся пять дней.

  • Мигранты в России. Архивное фото
    Не надо стесняться

    Кыргызстан не должен стесняться того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужие рынки труда, считают в Торгово-промышленной палате страны.

  • Российские штурмовики Су-25СМ , архивное фото
    Отбомбились

    Авиация Центрального военного округа России совместно с ВВС Таджикистана нанесли ракетные удары по боевикам на территории республики.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции MURSAK дизайнера Нилуфар Абдувалиевой
Высокая восточная мода: показ бренда Mursak в Москве
Что казахстанцы знают об Узбекистане
Плов, Самарканд, Мирзиёев: что казахстанцы знают об Узбекистане
Итоги встречи Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева в Душанбе
С какими итогами Мирзиёев вернулся из Душанбе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054