Лаврентьев: коллеги из Узбекистана — номер один в уборке хлопка

"Я скажу прямо — мы у них учимся. У них серьезный потенциал. Если белорусские партнеры имеют большую компетенцию в зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах, то наши коллеги из Узбекистана — номер один в уборке хлопка", — сообщил Лаврентьев.
В свою очередь, кооперация помогает казахстанским предприятиям не тратить время на разработку, а брать серьезные готовые продукты и начинать производство. Подробнее о перспективах сотрудничества Казахстана и Узбекистана в сельхозмашиностроении слушайте в аудиофайле.