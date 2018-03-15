Захарова рассказала о предстоящем визите Лаврова в Ташкент

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказал об участии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в предстоящей в конце марта международной конференции по Афганистану.

Форум по вопросам безопасности и развития в этом регионе состоится 26-27 марта в Ташкенте. Участие в конференции примут представители всех центральноазиатских стран, а также делегаты из США, ЕС и ряда стран Ближнего Востока.

"Эта конференция станет продолжением московского формата переговоров по Афганистану. Она нацелена на выработку консенсуса в вопросах региональной безопасности, а также вовлечения Афганистана в торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие в Центральной Азии и за ее пределами", — отметила Захарова.

Подробнее о предстоящем мероприятии и его целях, слушайте в нашем радиоподкасте.