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Аналитик компании QBF Роман Кузнецов
Фото из личного архива

Кузнецов: Google не хочет проблем с законом

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Корпорация Google решила запретить всю рекламу криптовалют и ICO на своих площадках. Почему компания отказалась от потенциальных многомиллионных прибылей, Sputnik Узбекистан рассказал старший аналитик компании QBF Роман Кузнецов.

"Google и ранее блокировал такую рекламу, как бинарные опционы или форекс-дилеры. У ICO-стартапов и криптовалют сложилась нехорошая репутация", — утверждает он.

Как объяснил эксперт, проблема в ненадежности подобных вложений и нежелания компании рекламировать такие сомнительные инструменты.

Биткоин
REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo
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Примерно половина ICO-стартапов исчезла или разорилась, принеся инвесторам крупные потери, привел пример Кузнецов.

"Google пытается обезопасить себя и вести политику так, чтобы не попасть под законодательство США", — считает аналитик.

Напомним, ранее другая интернет-компания, Facebook, запретила на своих площадках рекламу криптовалют.

Теги:
криптовалюта, ICO, Google



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