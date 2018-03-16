Кузнецов: Google не хочет проблем с законом

Корпорация Google решила запретить всю рекламу криптовалют и ICO на своих площадках. Почему компания отказалась от потенциальных многомиллионных прибылей, Sputnik Узбекистан рассказал старший аналитик компании QBF Роман Кузнецов.

"Google и ранее блокировал такую рекламу, как бинарные опционы или форекс-дилеры. У ICO-стартапов и криптовалют сложилась нехорошая репутация", — утверждает он.

Как объяснил эксперт, проблема в ненадежности подобных вложений и нежелания компании рекламировать такие сомнительные инструменты.

REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo Как заработать на биткоине и не стать жертвой мошенников

Примерно половина ICO-стартапов исчезла или разорилась, принеся инвесторам крупные потери, привел пример Кузнецов.

"Google пытается обезопасить себя и вести политику так, чтобы не попасть под законодательство США", — считает аналитик.

Напомним, ранее другая интернет-компания, Facebook, запретила на своих площадках рекламу криптовалют.