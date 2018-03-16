Абдувалиева: узбекские девушки одеваются очень ярко

Бренд из Узбекистана Mursak представил свою коллекцию в Москве на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
"Я хотела показать наши национальные ткани. И то, что из них можно сшить и современный наряд. Девушки в Узбекистане любят ярко одеваться, поэтому я сделала одежду на выход, чтобы запоминалось", — рассказала основательница дома моды Mursak Нилуфар Абдувалиева.
По ее словам, самое главное — иметь свой стиль и не перебарщивать с броскими деталями.
Все ткани, используемые в коллекциях Mursak, сотканы вручную мастерами из Бухары, Самарканда и других узбекских городов.