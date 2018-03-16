Евсеев: Узбекистан претендует на лидерство в ЦА, но готов к компромиссам

По мнению эксперта, встреча имеет важное региональное значение, особенно для узбекско-казахстанских отношений.

"Узбекистан, если учесть его центральное положение, численность населения и промышленный потенциал, с приходом нового президента Шавката Мирзиёева вполне может претендовать на позицию второго лидера в регионе, так как Казахстан уже единоличным лидером не считается. В этом контексте встреча узбекского лидера с Назарбаевым очень важна и в целом для региона", — отметил Евсеев.

По его словам. Ташкент сейчас демонстрирует открытую внешнюю политику, которая прежде всего ориентирована на соседей, нежели на крупных геополитических игроков, таких как Китай или США, как это было ранее.

Несмотря на активную позицию в регионе и нарастающий вес в ЦА Узбекистан готов идти на компромиссы по общим и болезненным вопросам, начиная с проблемы безопасности и борьбы с терроризмом, и заканчивая водно-энергетической темой. Решить этот сложный и застарелый вопрос пока не удается, но сам факт обсуждения говорит о многом. Заключил эксперт.

Первая за долгое время встреча лидеров стран Центральной Азии состоялась 15 марта в Астане. Инициатором неформального саммита был президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, озвучивший эту идею на прошлогодней международной конференции в Самарканде. Тогда же было решено, что встреча пройдет в Казахстане. В Астане на переговоры съехались главы Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, туркменскую делегацию возглавлял представитель Меджлиса.