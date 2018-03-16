Евсеев: Узбекистан претендует на лидерство в ЦА, но готов к компромиссам

По мнению эксперта, встреча имеет важное региональное значение, особенно для узбекско-казахстанских отношений.
"Узбекистан, если учесть его центральное положение, численность населения и промышленный потенциал, с приходом нового президента Шавката Мирзиёева вполне может претендовать на позицию второго лидера в регионе, так как Казахстан уже единоличным лидером не считается. В этом контексте встреча узбекского лидера с Назарбаевым очень важна и в целом для региона", — отметил Евсеев.
Несмотря на активную позицию в регионе и нарастающий вес в ЦА Узбекистан готов идти на компромиссы по общим и болезненным вопросам, начиная с проблемы безопасности и борьбы с терроризмом, и заканчивая водно-энергетической темой. Решить этот сложный и застарелый вопрос пока не удается, но сам факт обсуждения говорит о многом. Заключил эксперт.
Первая за долгое время встреча лидеров стран Центральной Азии состоялась 15 марта в Астане. Инициатором неформального саммита был президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, озвучивший эту идею на прошлогодней международной конференции в Самарканде. Тогда же было решено, что встреча пройдет в Казахстане. В Астане на переговоры съехались главы Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, туркменскую делегацию возглавлял представитель Меджлиса.