Сатпаев: страны ЦА должны решать свои внутренние проблемы без участия Китая

Казахстанский политолог Досым Сатпаев предостерег страны Центральной Азии от необдуманного участия в интеграционных проектах с Китаем без учета своих национальных интересов.

Политолог напомнил, что Китай сейчас пытается объединить страны ЦА экономическими, транзитно-логистическими и энергетическими связями, в том числе проектом "Один пояс — один путь".

"Нам надо понимать, что Пекин руководствуется при этом своими национальными интересами. Страны региона тоже могут участвовать в этом проекте, но опять же исходя из своих интересов. Нельзя допустить, чтобы Центральная Азия стала сырьевой кладовкой Китая, его энергетическим, транспортным или сельскохозяйственным придатком. Из этой периферийной зоны потом будет сложно выбираться", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik Казахстан.

По его словам, внутрирегиональные вопросы должны решать сами страны Центральной Азии без внешнего вмешательства.