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Аналитик финансовой группы Калита-финанс Дмитрий Голубовский
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Голубовский: Узбекистан пройдет либерализацию за пять лет

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Ограничительные практики по вывозу валюты часто возникают в мире, рассказал Sputnik Узбекистан аналитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский

"Если государство всерьёз хочет либерализовать внешнеэкономическую деятельность, то оно берется за конвертацию валюты. Если они движутся в этом направлении – это хорошо, это правильно", — заявил эксперт.

Как отметил Голубовский, для полноценной либерализации, возможно, придется пересматривать внешнеэкономическую модель и создать полноценный финансовый рынок.

"Чтобы не было каких-то больших шоков и потрясений, лет за пять его можно пройти… Потому что брать и все разрешать нехорошо тоже", — полагает он.

Также необходимо либерализовывать деятельность государственных компаний. Для малого же бизнеса важнее правовая среда и защита собственности. Однако необходимо все меры проводить в комплексе, считает Голубевский.

Напомним, ранее Узбекистан упростил вывоз нацвалюты за границу. Физические лица могут не декларировать вывозимую и ввозимую национальную валюту в сумме, не превышающей 8,6 миллионов сумов.

Теги:
Узбекистан



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