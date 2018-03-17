Карнеев: Китай послужит примером для элит стран Центральной Азии

"Теперь на руководителей постсоветских государств не будет оказываться давление из-за их долговременного пребывания у власти, раз даже в Китае отказались от обновления политических элит", — объяснил эксперт.
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Известие о том, что в Китае продлили полномочия председателю Си Цзиньпину, для глав постсоветских стран послужило подтверждением правильности избрания ими своего пути, считает эксперт Андрей Карнеев
"Теперь на руководителей постсоветских государств не будет оказываться давление из-за их долговременного пребывания у власти, раз даже в Китае отказались от обновления политических элит", — объяснил эксперт.
Подробности слушайте в аудиоподкасте.
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