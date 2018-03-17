Сафаев: у делегации из Узбекистана три задачи в рамках визита в Россию

Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев рассказал о том, кем представлена узбекская делегация, приехавшая на выборы президента России, и какие задачи перед ней стоят.

По словам сенатора, в первую очередь это наблюдение за ходом голосования 18 марта и все необходимые процедуры с этим связанные.

"Для нас большая честь участвовать в наблюдении за выборами, причем, как в рамках двустороннего взаимодействия, так и в составе делегаций СНГ и ШОС. Россия активно участвовала в наблюдении за всеми проходившими выборами в Узбекистане, поэтому мы считаем необходимым в это непростое время также быть здесь и выполнить все необходимые обязанности наблюдателей", — пояснил Сафаев.

Помимо основной задачи представители узбекской миссии намерены в ходе голосования изучить российский опыт в проведении выборов, в том числе применение высоких технологий при организации волеизъявления граждан.

Третьим пунктом программы зампред Олий Мажлиса назвал обсуждение вопросов двусторонней повестки дня.

"Мы решили воспользоваться возможностью и провести ряд встреч, посвященных обсуждению двустороннего сотрудничества. Например, с сопредседателем межпарламентской группы зампредом Совета Федерации РФ Умахановым перспективы межпарламентского взаимодействия. Кроме того, представители Джизакской и Ташкентской областей находятся с визитами в Санкт-Петербурге, Москве и Ростове для обсуждения регионального сотрудничества", — пояснил глава узбекской делегации.

Сафаев добавил, что всего в составе делегации из республики прибыли 14 человек — в том числе депутаты и сенаторы, а также представители хокимиятов.

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Выборы президента России состоятся 18 марта. На главный пост в стране претендует восемь кандидатов. Голосование будет организовано не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом — в 145 странах. В Узбекистане в предстоящее воскресенье избирательные участки будут открыты в трех городах — Ташкенте, Бухаре и Фергане. Кроме того, в период с 3 по 11 марта в четырех городах республики — Алмалыке, Нукусе, Самарканде и Гулистане — было организовано досрочное голосование.