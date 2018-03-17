Сафаев: у делегации из Узбекистана три задачи в рамках визита в Россию

По словам сенатора, в первую очередь это наблюдение за ходом голосования 18 марта и все необходимые процедуры с этим связанные.
"Для нас большая честь участвовать в наблюдении за выборами, причем, как в рамках двустороннего взаимодействия, так и в составе делегаций СНГ и ШОС. Россия активно участвовала в наблюдении за всеми проходившими выборами в Узбекистане, поэтому мы считаем необходимым в это непростое время также быть здесь и выполнить все необходимые обязанности наблюдателей", — пояснил Сафаев.
Третьим пунктом программы зампред Олий Мажлиса назвал обсуждение вопросов двусторонней повестки дня.
"Мы решили воспользоваться возможностью и провести ряд встреч, посвященных обсуждению двустороннего сотрудничества. Например, с сопредседателем межпарламентской группы зампредом Совета Федерации РФ Умахановым перспективы межпарламентского взаимодействия. Кроме того, представители Джизакской и Ташкентской областей находятся с визитами в Санкт-Петербурге, Москве и Ростове для обсуждения регионального сотрудничества", — пояснил глава узбекской делегации.
Сафаев добавил, что всего в составе делегации из республики прибыли 14 человек — в том числе депутаты и сенаторы, а также представители хокимиятов.