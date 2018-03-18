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Директор Института (Национального центра) по правам человека Республики Узбекистан Акмаль Саидов.
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Саидов: Узбекистан не торопится в СПЧ ООН, но работает над этим усиленно

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ЕС готов поддержать кандидатуру Узбекистана для вступления республики в Совет по правам человека при Организации объединенных наций. Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмаль Саидов прокомментировал подготовку к этому процессу.

В рамках прошедшего в Ташкенте заседания Международного пресс-клуба он подчеркнул, что это непростая дипломатическая работа, которая требует времени и обстоятельного исследования.

"Этот вопрос мы обсуждали в рамках подкомитета по юстиции, внутренним делам и правам человека с Европейским союзом. ЕС намерен поддержать кандидатуру Узбекистана в членстве, где будут голосовать все члены Организации Объединенных Наций. Там всего 47 членов, а государство должно набрать не менее 2/3 голосов", — прокомментировал Саидов.

Флаги Узбекистана и ООН
© ИА "Жахон"
ЕС поддержит Узбекистан при вступлении в Совет по правам человека ООН
Кроме того, отметил депутат, республика хочет показать, что достойна быть членом через свои конкретные достижения в области прав человека.

"Поэтому мы не торопимся, но будем работать усиленно и целенаправленно", — подчеркнул собеседник.

Саидов уверен, что Узбекистан успеет войти в Совет уже в 2021 году.

Теги:
ООН, Акмаль Саидов, Ташкент, ЕС, Узбекистан, Права человека



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