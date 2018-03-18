Тюрденев: Бухара и Фергана в 4-5 раз активнее, чем на выборах в Госдуму

По словам главы дипмиссии, который 18 марта также исполняет обязанности председателя участковой избирательной комиссии, голосование идет очень хорошо, как в Ташкенте, так и в других регионах Узбекистана.
"С учетом досрочного голосования свою гражданскую позицию на выборах президента России уже выразили более 2,5 тысяч граждан. Мы уже превысили показатели думских выборов, думаю, преодолеем и планку президентских, которые проходили в 2012 году, но пока делать прогнозы рано. Выборы проходят очень активно, в Бухаре явка в 4 раза выше, а в Фергане — в 5 раз по сравнению с думскими выборами", — заметил посол.
Тюрденев также поблагодарил узбекские власти за помощь в организации выборов, в том числе в других городах страны.
Голосование продлится на территории Узбекистана до 20:00 по местному времени. Участки открыты в Ташкенте — на территории посольства РФ, а также в Бухаре и Фергане.