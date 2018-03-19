Врач Бузунов о том, как храп может убить человека

В эфире радио Sputnik президент Ассоциации сомнологов России профессор Роман Бузунов отметил, что к храпу во сне следует относиться крайне серьезно.

"Зачастую можно встретить такое явление, когда человек храпит во сне, а затем наступает пауза — остановка дыхания. Пауза длится несколько секунд, человек даже может начать синеть. А затем возникает громкое всхрапывание. А после человек снова затихает. Такие эпизоды повторяются до 500 раз за ночь. И они крайне опасны", — отметил эксперт.

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