Данюк: события на Украине стали для России прививкой от госпереворотов

За призывами к переворотам скрываются не просто авантюристы, а политические агенты, уверен замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк

В эфире радио Sputnik Данюк отметил, что на площадях эти люди обращаются к народу и заявляют, что заботятся именно о его будущем, даже порой оперируют справедливыми социальными лозунгами.

По словам эксперта, страны, где были совершены государственные перевороты, — Украина, Грузия, Кыргызстан — являются наглядным подтверждением того, что за всеми лозунгами скрываются силы, которые совершенно не заинтересованы в том, чтобы социальный протест исчез благодаря грамотным реформам.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.