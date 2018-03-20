Раубаев: мы намерены возрождать традиционные, но забытые узбекские рецепты

Один из организаторов Центра мастер-классов в ташкентском ресторане Саидахмат Раубаев рассказал гостям праздника Навруз, в чем концепция подобных проектов и для кого они предназначены.

По словам представителя туркомпании "Ясмина тур", Центр мастер-классов ориентирован как на иностранных туристов, так и на соотечественников, желающих просто пообщаться и приобщиться к подзабытым традициям своего народа.

"Туристы нам часто задают вопрос, что узбеки едят дома, каждый день. Ведь они видят только ресторанную еду. Вот мы и задумали создать такой центр, где любой желающий может попробовать приготовить плов или самсу и другие традиционные блюда узбекской кухни", — пояснил он.

При этом, отметил Раубаев, гостями таких центров могут быть и сами узбекистанцы, готовые узнавать что-то новое о культуре и традициях родной страны.

"Мы все знаем плов, но ведь существует около 60 рецептов этого блюда. Так же и с другими угощениями, о которых мы почти забыли. Одна из целей проекта как раз возрождать традиции узбекской кухни", — заключил он.

В дни празднования Навруза в одном из столичных ресторанов "Боги-Эрам" открылся Центр мастер-классов по национальным блюдам Узбекистана. Гости праздника не только могли продегустировать угощения, но и принять непосредственное участие в приготовлении плова, самсы и сумаляка.