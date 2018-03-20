Григорьева: для туристов Центральная Азия — альтернатива известным маршрутам

Поток туристов в Центральную Азию из Европы и стран СНГ увеличился в этом году, отметила Григорьева.
Она полагает, что на развитии туризма положительно сказывается упрощенный визовый порядок.
"Увеличивается поток из Таиланда, Тайваня, Китая, которые тоже рассматривают Центральную Азию как альтернативу более раскрученным и известным направлениям", — сказала Григорьева.
Напомним, идею единой визы по Великому шелковому пути поддержали 30 стран. К соглашению о мультивизах уже пришли Казахстан и Узбекистан.
Многих туристов интересуют классические направления — Бухара, Самарканд, Хива, но европейцы часто осваивают сразу несколько республик.
"Это так называемые комбинированные туры: сочетание исторического наследия Узбекистана и богатой природы Таджикистана и Кыргызстана. Многим туристам интересно посещение Туркменистана", — сказала Екатерина Григорьев.
По ее словам, основное направление туристов сейчас выстраивается из идеи Шелкового пути, есть даже 30-дневная программа, где можно прочувствовать основные этапы исторического маршрута.