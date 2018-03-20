Романова: ЕС все больше интересны Центральная Азия и права человека там

На прошлой неделе Европейский союз объявил о том, что намерен поддержать кандидатуру Узбекистана при вступлении в Совет по правам человека ООН.

По мнению российского эксперта, заинтересованность в Центрально-Азиатском регионе со стороны европейцев вполне понятна.

"Если раньше ЕС меньше интересовался Центральной Азией, то сейчас этот регион уже включен и в глобальную стратегию развития Европы. Что касается внимания европейцев к гражданским и политическим правам в разных странах, то ЕС всегда ставил их выше, например, социальных или экономических прав", — подчеркнула Романова в интервью Sputnik Узбекистан.

По ее словам, Евросоюз всегда находит какие-то недочеты в правовой системе любых государств и вообще очень ревностно относится к этой проблеме.Ранее в рамках заседания Международного пресс-клуба депутат законодательной палаты Олий Мажлиса Акмаль Саидов заявил о том, что Узбекистан не намерен торопиться со вступлением в СПЧ ООН, чтобы обстоятельно подойти к этому шагу, но будет вести усиленную работу. К 2021 году, уверен парламентарий, этот процесс будет завершен.