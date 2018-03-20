Жаров о новой версии отравления Скрипаля: Британия мутит воду

В СМИ появилась информация о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь могли попасть под воздействие отравляющего вещества, распространенного через вентиляционную систему автомобиля

По словам политолога Максима Жарова, новая версия отравления появилась с целью запугивания России.

Эксперт считает, что Британия мутит воду, не показывая якобы существующие доказательства причастности российских спецслужб к отравлению.

"Британские газеты пытаются навязать мнение, что есть какая-то разветвленная сеть агентов, которые целенаправленно травят бывших шпионов, работающих на английскую разведку", — сказал Максим Жаров радио Sputnik.

По его мнению, всерьез относиться к подобным публикациям не стоит.

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