Жаров о новой версии отравления Скрипаля: Британия мутит воду

По словам политолога Максима Жарова, новая версия отравления появилась с целью запугивания России.
Эксперт считает, что Британия мутит воду, не показывая якобы существующие доказательства причастности российских спецслужб к отравлению.
"Британские газеты пытаются навязать мнение, что есть какая-то разветвленная сеть агентов, которые целенаправленно травят бывших шпионов, работающих на английскую разведку", — сказал Максим Жаров радио Sputnik.
По его мнению, всерьез относиться к подобным публикациям не стоит.
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