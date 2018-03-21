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Председатель Узбекской национально-культурной автономии г. Москвы Хабиб Абдуллаев
Sputnik / Антон Курилкин

Абдуллаев: Навруз в Москве покажет мигрантам — они живут в братской стране

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О том, как в России празднуют Навруз узбеки и таджики, рассказал председатель Узбекской национально-культурной автономии Москвы Хабиб Абдуллаев

В столице России 25 марта на территории ВДНХ отпразднуют Навруз, гостей праздника ждут интересная развлекательная программа, фестиваль плова, а также концерт национальных коллективов.

В Узбекистане в Азербайджанском культурном центре состоялся праздник Навруз
Азербайджанский Культурный Центр в Узбекистане
Узбекистанцы и азербайджанцы вместе отпраздновали Навруз в Ташкенте
В эти дни главное — хорошее настроение, сказал Хабиб Абдуллаев. По его словам, данный праздник отмечают независимо от социального статуса и положения, но в узбекских селах он особенно популярен, а именно оттуда в Россию приезжает большая часть трудовых мигрантов.

"Они работают шесть дней в неделю, имея один выходной — воскресенье, особенно не разгуляешься. Но, конечно, им хочется отметить Навруз", — сказал Хабиб Абдуллаев на пресс-конференции МИА "Россия Сегодня", организованной Sputnik Таджикистан.

По его словам, в местах празднования наблюдается большой наплыв именно трудовых мигрантов, потому что, находясь далеко от дома, им хочется хоть как-то приобщиться к празднику.

"Такие мероприятия, как проводится на ВВЦ (ВДНХ. — Ред.), это сигнал мигрантам — вы здесь не на чужой земле. Это очень важно для будущего. Это формирует у трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана ощущения, что они находятся в братской стране, а не просто где-то на заработках, на чужбине, где их гонят и притесняют", — сказал Хабиб Абдуллаев.

Он напомнил, что в России много мусульман, это тоже связывает мигрантов с местным населением.

Теги:
Мигранты, Навруз, Россия



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