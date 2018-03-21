Абдуллаев: Навруз в Москве покажет мигрантам — они живут в братской стране

В столице России 25 марта на территории ВДНХ отпразднуют Навруз, гостей праздника ждут интересная развлекательная программа, фестиваль плова, а также концерт национальных коллективов.
"Они работают шесть дней в неделю, имея один выходной — воскресенье, особенно не разгуляешься. Но, конечно, им хочется отметить Навруз", — сказал Хабиб Абдуллаев на пресс-конференции МИА "Россия Сегодня", организованной Sputnik Таджикистан.
По его словам, в местах празднования наблюдается большой наплыв именно трудовых мигрантов, потому что, находясь далеко от дома, им хочется хоть как-то приобщиться к празднику.
"Такие мероприятия, как проводится на ВВЦ (ВДНХ. — Ред.), это сигнал мигрантам — вы здесь не на чужой земле. Это очень важно для будущего. Это формирует у трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана ощущения, что они находятся в братской стране, а не просто где-то на заработках, на чужбине, где их гонят и притесняют", — сказал Хабиб Абдуллаев.
Он напомнил, что в России много мусульман, это тоже связывает мигрантов с местным населением.