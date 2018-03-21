Пономаренко: Великобритания создает базу влияния в Узбекистане

"Такие программы рассчитаны на то, чтобы привязать часть военного аппарата, офицерского корпуса к силам влияниям", — утверждает Пономаренко.
Как считает эксперт, те узбекистанцы, кто пройдет обучение или будет проводить совместные проекты с британцами, станут агентами влияния Лондона.
"Вспомним, что в Югославии влияние европейских, особенно британских спецслужб, было значительно и оказывало влияние на обстановку", — отмечает он.
В то же время само подписание меморандума — событие незначительное, заявил Пономаренко. Однако в будущем его значение может увеличиться.