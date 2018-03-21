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Олег Пономаренко
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Пономаренко: Великобритания создает базу влияния в Узбекистане

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Узбекистан и Великобритания подписали Меморандум о взаимопонимании в военной сфере. Таким образом Соединенное королевство создает себе "базу влияния" в стране, рассказал Sputnik Узбекистан эксперт Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Олег Пономаренко.

"Такие программы рассчитаны на то, чтобы привязать часть военного аппарата, офицерского корпуса к силам влияниям", — утверждает Пономаренко.

Как считает эксперт, те узбекистанцы, кто пройдет обучение или будет проводить совместные проекты с британцами, станут агентами влияния Лондона.

"Вспомним, что в Югославии влияние европейских, особенно британских спецслужб, было значительно и оказывало влияние на обстановку", — отмечает он.

В то же время само подписание меморандума — событие незначительное, заявил Пономаренко. Однако в будущем его значение может увеличиться.

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Теги:
военное сотрудничество, Великобритания, Узбекистан



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