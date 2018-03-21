Лукьянов рассказал, как страны Центральной Азии помогут Туркменистану

Об экономическом и политическом положении Туркменистана в Центральной Азии рассказал преподаватель ВШЭ, эксперт Григорий Лукьянов

В Астане 15 марта прошла встреча глав государств Центральной Азии.

В ней приняли участие лидеры Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана.

Туркменистан представляла председатель меджлиса госпожа Акджа Нурбердыева.

По мнению эксперта по Центральной Азии Григория Лукьянова, Ашхабад по-прежнему отказывается от любых интеграционных проектов.

"Стимулировать Туркменистан можно, только создавая необходимые условия для ведения бизнеса, определенные условия доверия на двусторонней основе. Для этого нужны институты, которые укрепят взаимодействие центральноазиатских государств в сфере политики, экономики и безопасности. Их надо сделать привлекательными для Туркменистана, независимыми от воли конкретных политических лидеров", — сказал Григорий Лукьянов радио Sputnik.

По его мнению, необходимы инструменты, которые помогут Ашхабаду решать насущные для него проблемы.

Проблем у Туркменистана много — общее состояние мировых цен на газ, зависимость от Китая и другие, о которых рассказал эксперт. Подробности слушайте в нашем подкасте.