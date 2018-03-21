16:45 21 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Организатор конкурса Miss Union Fashion Гульнара Мухамедова
© Sputnik/

Мухамедова: в нашем конкурсе все мисс и красавицы, а побеждает дружба

Радио
Получить короткую ссылку
19 0 0

Организатор конкурса красоты Miss Union Fashion Гульнара Мухамедова рассказала Sputnik Узбекистан, чем ее модный показ отличается от других подобных проектов.

По ее словам, главная цель конкурса — выявление молодых талантов и знакомство с культурами разных стран.

"у нас нет дефиле в купальниках, чтобы просто вышла красивая девушка и прошлась как кукла. У нас цель показать все богатство и разнообразие узбекской культуры, а также познакомить публику с культурой и традициями других стран", — подчеркнула Мухамедова.

Дизайнер Фахрия Халафова
Sputnik
Дизайнер из Азербайджана: посетить Узбекистан было моей давней мечтой
В рамках проекта проходят и конкурс красоты, и показ мод, и творческие выступления. Кроме того, участники из Казахстана, Азербайджана и Грузии могут познакомиться с культурой Узбекистана, с его традициями, в том числе и в индустрии моды.

"В этом смысле у меня в проекте все сразу. А главное — у нас ни одна девушка не обделена каким-то титулом — у нас все мисс, все красавицы, а побеждает дружба, дружба народов", — подчеркнула она.

Показ мод Miss Union Fashion — 2018 состоялся 20 марта в Ташкенте. Свои работы публике и жюри продемонстрировали молодые дизайнеры из Узбекистана и других стран СНГ, а талантливые молодые исполнители приняли участие еще и в творческих конкурсах.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik. /Рамиз Бахтияров
Красота и доброта: самые яркие моменты конкурса Miss Union Fashion - 2018
Теги:
Ташкент, Мода



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина в наручниках, фото из архива
    Мастер маскировки

    В Азербайджане за кражи скота и велосипеда задержан мужчина. Преступления он совершал в женском халате и зеленых линзах.

  • Водитель за рулем автомобиля
    Не по пути

    За что налоговые органы Беларуси штрафуют водителей, которые подвозят попутчиков, используя популярные интернет-сервисы?

  • Пресс-конференция по итогам поездки делегации ТПП в Сербскую Республику
    Готовы к сотрудничеству

    Министр экономики Абхазии рассказал об итогах визита в Республику Сербскую и перспективах сотрудничества двух стран в конкретных областях.

  • Армяно-иранская граница
    "Электронная" таможня

    Таможенные декларации в Армении с 1 апреля можно будет подавать в электронном виде. Как это скажется на поставщиках товаров?

  • Книги на латышском языке
    Семена раздора

    В Латвии нет нормальных учебников и методик преподавания латышского языка для школ национальных меньшинств, считают родители учащихся.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Польши Анджей Дуда
    Поздравлений не ждите!

    В канцелярии Грибаускайте заявили, что пока Россия "нарушает международное право", Литва не будет поздравлять Владимира Путина.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Празднование Навруза в Ташкенте
Солнце, цветы и президент: Ташкент празднует Навруз
Посол Англии поздравил Таджикистан с праздником Навруз, архивное фото
Навруз с английским акцентом: посол Британии поздравил таджиков с праздником
Улицы, которые будут перекрыты в Ташкенте в связи с Наврузом
Где будет закрыт проезд на Навруз

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054