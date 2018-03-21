Мухамедова: в нашем конкурсе все мисс и красавицы, а побеждает дружба

Организатор конкурса красоты Miss Union Fashion Гульнара Мухамедова рассказала Sputnik Узбекистан, чем ее модный показ отличается от других подобных проектов.

По ее словам, главная цель конкурса — выявление молодых талантов и знакомство с культурами разных стран.

"у нас нет дефиле в купальниках, чтобы просто вышла красивая девушка и прошлась как кукла. У нас цель показать все богатство и разнообразие узбекской культуры, а также познакомить публику с культурой и традициями других стран", — подчеркнула Мухамедова.

В рамках проекта проходят и конкурс красоты, и показ мод, и творческие выступления. Кроме того, участники из Казахстана, Азербайджана и Грузии могут познакомиться с культурой Узбекистана, с его традициями, в том числе и в индустрии моды.

"В этом смысле у меня в проекте все сразу. А главное — у нас ни одна девушка не обделена каким-то титулом — у нас все мисс, все красавицы, а побеждает дружба, дружба народов", — подчеркнула она.

Показ мод Miss Union Fashion — 2018 состоялся 20 марта в Ташкенте. Свои работы публике и жюри продемонстрировали молодые дизайнеры из Узбекистана и других стран СНГ, а талантливые молодые исполнители приняли участие еще и в творческих конкурсах.