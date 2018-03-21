Узунова: задержание Саркози связано с шатким положением Макрона

Накануне экс-президент Франции Николя Саркози был помещен под стражу в рамках разбирательств по делу о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года из Ливии

Kenzo TRIBOUILLARD / AFP Во Франции арестовали бывшего президента Николя Саркози

Эксперт Российского института Стратегических исследований Надежда Узунова считает, что арест Саркози может быть вызван усиленной политической борьбой во Франции.

"Обвинения в адрес Саркози — история не новая. Есть основания полагать, что это может быть связано с шатким положением Макрона. Политическая борьба, несмотря на внешнее благолепие, не ослабевает", — подчеркнула эксперт.

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