Узунова: задержание Саркози связано с шатким положением Макрона

Эксперт Российского института Стратегических исследований Надежда Узунова считает, что арест Саркози может быть вызван усиленной политической борьбой во Франции.
"Обвинения в адрес Саркози — история не новая. Есть основания полагать, что это может быть связано с шатким положением Макрона. Политическая борьба, несмотря на внешнее благолепие, не ослабевает", — подчеркнула эксперт.
Несколько перевозчиков из России хотели запустить полеты в Узбекистан, направление считается прибыльным, однако местные власти не разрешили увеличить количество рейсов уже участвующим в перелетах между странами компаниям