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Председатель правления Национального антинаркотического союза (НАС) Никита Лушников
© © официальный сайт Лушникова Никиты

Лушников: странам Центральной Азии нужна помощь РФ в борьбе с наркотрафиком

Радио
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Каким угрозам предстоит противостоять странам Центральной Азии, рассказал глава Национального антинаркотического союза России Никита Лушников

Очередная, 61-я сессия комиссии ООН по наркотическим средствам прошла 12-16 марта в Вене. В ее работе приняли участие и российские специалисты из Национального антинаркотического союза.

"Юрий Викторович Федотов — исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности — заявил на полях сессии в Вене, что на 60% больше было засеяно опиумного мака в Афганистане и в странах Южной Азии. Колоссальный удар ожидается по центру Евразии, продавцы опиумных наркотиков хотят вытеснить "синтетику". Удар придется по нашей молодежи. Мы совместно с нашими силовыми структурами готовимся к нему и делаем акцент не на реабилитации, а на профилактике", — сказал Никита Лушников радио Sputnik.

В связи с увеличением потока наркотиков через границы республик Центральной Азии, местные силовики открыто просят помощи у России, добавил эксперт. По его словам, этому и была посвящена 61-я сессия ООН.

Теги:
Вена, Центральная Азия, Россия, Наркотики



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