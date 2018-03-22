Лушников: странам Центральной Азии нужна помощь РФ в борьбе с наркотрафиком

Очередная, 61-я сессия комиссии ООН по наркотическим средствам прошла 12-16 марта в Вене. В ее работе приняли участие и российские специалисты из Национального антинаркотического союза.

"Юрий Викторович Федотов — исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности — заявил на полях сессии в Вене, что на 60% больше было засеяно опиумного мака в Афганистане и в странах Южной Азии. Колоссальный удар ожидается по центру Евразии, продавцы опиумных наркотиков хотят вытеснить "синтетику". Удар придется по нашей молодежи. Мы совместно с нашими силовыми структурами готовимся к нему и делаем акцент не на реабилитации, а на профилактике", — сказал Никита Лушников радио Sputnik.

В связи с увеличением потока наркотиков через границы республик Центральной Азии, местные силовики открыто просят помощи у России, добавил эксперт. По его словам, этому и была посвящена 61-я сессия ООН.