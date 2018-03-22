03:06 23 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алисен Алисенов
© bettingbusiness

Алисенов: в странах ЕАЭС вводятся равные пенсии

Радио
Получить короткую ссылку
97 0 0

О проблемах пенсионного обеспечения в странах ЕАЭС рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алисен Алисенов

В ближайшее время граждане государств-членов ЕАЭС будут пользоваться равными пенсионными правами в любой стране Союза. Каждое государство будет выплачивать гражданину пенсию, независимо от того, на территории какой страны Союза он работал и отчислял взносы в пенсионный фонд.

Менеджер по аналитической работе РСМД Елена Алексеенкова.
© Facebook / Elena Alekseenkova
Алексеенкова: ОДКБ и ЕАЭС будут играть главную роль в ЦА
Менеджер по аналитической работе РСМД Елена Алексеенкова.
© Facebook / Elena Alekseenkova
Алексеенкова: ОДКБ и ЕАЭС будут играть главную роль в ЦА
Данное нововведение прокомментировал специалист по экономике Алисен Алисенов. По его словам, могут возникнуть проблемы в процессе реализации этого проекта, поскольку размеры пенсий в разных странах Союза отличаются.

"Это может привести к оттоку жителей пенсионного возраста из одних стран в другие… Необходимо выравнивать экономические показатели по странам ЕАЭС. Потому что страны очень сильно отличаются друг от друга по уровню экономического развития", — сказал Алисен Алисенов Sputnik Армения.

Во многих странах Союза идут реформы пенсионных систем, поэтому одной из ключевых проблем будет необходимость согласования этих систем, отмечает эксперт.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
ЕАЭС



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Адвокат Айман Умарова
    Награда за смелость

    Госдеп США опубликовал имена финалисток премии International Women of Courage Award за 2018 год – среди награждаемых есть гражданка Казахстана.

  • Снежная лавина на автодороге Бишкек — Ош. Архивное фото
    По лавинам из пушки

    Трассу Бишкек — Ош временно перекрывали для артиллерийского обстрела лавин. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и дорожной инспекции.

  • Фотография фотохудожника Акмала Усманова, Сарезское озеро
    Жемчужина Памира

    В честь Всемирного дня воды фасад здания Генеральной ассамблеи ООН украсит фотография озера Сарез, автором которой является таджикский фотохудожник.

  • Чтецы Корана, фото из архива
    Новая дисциплина

    В высших учебных заведениях Азербайджана открылась специальность "Исламоведение". Соответствующее решение принял кабинет министров.

  • Нелегальные мигранты
    В Европу любой ценой

    Литовские пограничники на границе с Беларусью задержали 14 нелегальных мигрантов из Шри-Ланки, которых изначально приняли за манекены.

  • Мусор
    Горы мусора

    О проблеме мусора в Абхазии, причинах отсутствия переработки отходов и возможных путях выхода из ситуации – в материале Sputnik.

  • Севан
    Водный ресурс

    Бесснежная зима может дорого обойтись армянской жемчужине – озеру Севан: забор воды из него, возможно, превысит предусмотренные показатели.

  • Марш в защиту русских школ. 10 марта 2018 г.
    Приказано ликвидировать

    Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил реформу, которая предусматривает ликвидацию русских школ.

  • Министерство иностранных дел Литовской Республики, архивное фото
    По стопам Британии

    Президент республики Даля Грибаускайте заявила, что может применить к российским дипломатам меры, аналогичные британским.

  • Зима
    Опередили весну

    В румынских Яссах рискуют погибнуть от голода и холода более сотни белых аистов, которые уже вернулись с зимовья из Африки.

  • Линии электропередач
    Решено без возврата

    Эстония, Латвия и Литва договорились в Брюсселе о синхронизации своих электросетей с сетями Западной Европы через Польшу к 2025 году.

  • Мария Котаева
    За стабильность и безопасность

    Выборы президента России на территории Южной Осетии показали, насколько ее население ценит стабильность и безопасность, заявила глава комитета информации и печати республики.

  • Адвокат Айман Умарова
    Награда за смелость

    Госдеп США опубликовал имена финалисток премии International Women of Courage Award за 2018 год – среди награждаемых есть гражданка Казахстана.

  • Снежная лавина на автодороге Бишкек — Ош. Архивное фото
    По лавинам из пушки

    Трассу Бишкек — Ош временно перекрывали для артиллерийского обстрела лавин. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и дорожной инспекции.

  • Фотография фотохудожника Акмала Усманова, Сарезское озеро
    Жемчужина Памира

    В честь Всемирного дня воды фасад здания Генеральной ассамблеи ООН украсит фотография озера Сарез, автором которой является таджикский фотохудожник.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

В Ташкенте в эти дни находится одна из самых известных модельеров Азербайджана Фахрия Халафова. Она привезла сюда специально созданную для конкурса Miss Union Fashion — 2018 коллекцию из узбекских тканей.
Красота и доброта: весенние наряды на Miss Union Fashion
СПУТНИК_Акция протеста у Волоколамской районной больницы
"Хватит травить наших детей!": жители Волоколамска требуют закрыть "Ядрово"
Улицы, которые будут перекрыты в Ташкенте в связи с Наврузом
Где будет закрыт проезд на Навруз

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054