Алисенов: в странах ЕАЭС вводятся равные пенсии

О проблемах пенсионного обеспечения в странах ЕАЭС рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алисен Алисенов

В ближайшее время граждане государств-членов ЕАЭС будут пользоваться равными пенсионными правами в любой стране Союза. Каждое государство будет выплачивать гражданину пенсию, независимо от того, на территории какой страны Союза он работал и отчислял взносы в пенсионный фонд.

Данное нововведение прокомментировал специалист по экономике Алисен Алисенов. По его словам, могут возникнуть проблемы в процессе реализации этого проекта, поскольку размеры пенсий в разных странах Союза отличаются.

"Это может привести к оттоку жителей пенсионного возраста из одних стран в другие… Необходимо выравнивать экономические показатели по странам ЕАЭС. Потому что страны очень сильно отличаются друг от друга по уровню экономического развития", — сказал Алисен Алисенов Sputnik Армения.

Во многих странах Союза идут реформы пенсионных систем, поэтому одной из ключевых проблем будет необходимость согласования этих систем, отмечает эксперт.

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