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Анастасия Лихачева, архивное фото
© Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Лихачева: узбеки и таджики могут эффективнее использовать водные ресурсы

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О причинах водных конфликтов рассказала заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева

 

В мире нет ни одной конвенции, действительно регулирующей экономическое использование воды, отметила эксперт.

Есть как минимум две проблемы, связанные с водой, добавила она, — это проблема качества воды и вопрос ее нехватки. В разных регионах эти проблемы решаются по-разному.

Профессор Университета Данди, член Международного совета по праву в области окружающей среды Сергей Виноградов.
Sputnik
Виноградов: водные проблемы в ЦА можно решить только через переговоры
Например, Европейская водная инициатива регулирует вопросы водопользования внутри Европейского союза, но это особое образование с собственной нормативной базой.

"Очень сложно государства делятся своим суверенитетом в вопросе того, что считать своей водой и как ее тратить", — сказала Анастасия Лихачева радио Sputnik.

По ее словам, глобальные войны не начнутся из-за воды, но вода может стать поводом для них. Более насущной проблемой является миграция из-за нехватки водных ресурсов, отмечает эксперт. Она считает, что у стран Центральной Азии — Таджикистана и Узбекистана — нет проблемы отсутствия воды, но есть вопрос необходимых договоренностей, которые позволят более эффективно использовать имеющиеся водные ресурсы.

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Теги:
водные ресурсы, вода, Таджикистан, Узбекистан



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