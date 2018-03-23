Лихачева: узбеки и таджики могут эффективнее использовать водные ресурсы

В мире нет ни одной конвенции, действительно регулирующей экономическое использование воды, отметила эксперт.

Есть как минимум две проблемы, связанные с водой, добавила она, — это проблема качества воды и вопрос ее нехватки. В разных регионах эти проблемы решаются по-разному.

Например, Европейская водная инициатива регулирует вопросы водопользования внутри Европейского союза, но это особое образование с собственной нормативной базой.

"Очень сложно государства делятся своим суверенитетом в вопросе того, что считать своей водой и как ее тратить", — сказала Анастасия Лихачева радио Sputnik.

По ее словам, глобальные войны не начнутся из-за воды, но вода может стать поводом для них. Более насущной проблемой является миграция из-за нехватки водных ресурсов, отмечает эксперт. Она считает, что у стран Центральной Азии — Таджикистана и Узбекистана — нет проблемы отсутствия воды, но есть вопрос необходимых договоренностей, которые позволят более эффективно использовать имеющиеся водные ресурсы.