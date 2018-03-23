Масалович: позиция Facebook сейчас плачевная

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Скандал, связанный с утечкой и передачей в Cambridge Analytica персональных данных пользователей Facebook, в эфире радио Sputnik прокомментировал президент консорциума "Инфорус", эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович.
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За посещение притонов планируется ввести штраф, а также назначить принудительное медицинское обследование и лечение
Соглашение было подписано в Ашхабаде 5 декабря 2012 года, совет оперативно обменивается информацией и занимается подготовкой кадров
Отношения в энергетической сфере между республиками активно развиваются, новый этап — строительство ЛЭП "Сурхон — Пули-Хумри"
Почему знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова считает, что казахстанской фигуристке Элизабет Турсынбаевой нужно перейти в парный разряд?
Советник премьера Кыргызстана рассказал, как будет реализовываться программа "Умный город" после расторжения контракта с китайцами.
Мигранты из Таджикистана заняли второе место по денежным переводам из России в прошлом году, посчитал российский Центробанк.
После перекрытия отлаженных коридоров узбекские трафикеры налаживают новый нелегальный маршрут в Иран, пролегающий через Азербайджан.
Десять человек получили травмы в результате ДТП с участием туристического автобуса из Беларуси и легкового автомобиля в Псковской области.
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Советник министра энергетики и природных ресурсов Армении рассказал о продлении работы действующего блока Мецаморской АЭС.
Зачем сейм Латвии принял закон, наделяющий Госпогранохрану правом регистрировать и хранить информацию обо всех гражданах, выезжающих в Россию и Беларусь?
Ветеран советской разведки назвал смешным заявление президента Литвы о ликвидации российской разведывательной сети в Европе.
Директор Института региональных проблем рассказал, кто виноват в прохладных отношениях России и Молдовы.
Заявленная цель очередных учений Сил обороны Эстонии под звучным названием "Золотая лопата" — оборона против бронетехники условного противника.
Пограничники в Южной Осетии задержали двух граждан Грузии за нарушение режима государственной границы.
Почему знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова считает, что казахстанской фигуристке Элизабет Турсынбаевой нужно перейти в парный разряд?
Советник премьера Кыргызстана рассказал, как будет реализовываться программа "Умный город" после расторжения контракта с китайцами.
Мигранты из Таджикистана заняли второе место по денежным переводам из России в прошлом году, посчитал российский Центробанк.