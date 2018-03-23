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Андрей Масалович, президент консорциума Инфорус, эксперт в области информационной безопасности
Photo: Courtesy of Andrey Masalovich

Масалович: позиция Facebook сейчас плачевная

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Скандал, связанный с утечкой и передачей в Cambridge Analytica персональных данных пользователей Facebook, в эфире радио Sputnik прокомментировал президент консорциума "Инфорус", эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович.

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© Foto: из личного архива Юрия Светова
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"Цукербергу я сейчас, если честно, не завидую. Думаю, что 6 миллиардов, которые он уже потерял на падении акций за скандал, — это у него не последнее. Почему он сейчас втянул голову в плечи и не отбивается от обвинений? Позиция Facebook сейчас плачевная. Напомню, что некоторое время назад один специалист в соцсети запустил тест, на который ответили 270 тысяч американцев, и этого хватило, чтобы собрать аккаунты и пристрастия 55 миллионов их друзей, чего вообще-то целенаправленно никто делать не разрешал. Facebook должен был это отследить. Но если сейчас копнуть, как предполагается, это было использовано во славу Трампа, поднялся большой скандал. Потому что одно дело, когда ты используешь шпионаж за пользователями зубной пасты, совсем другое — чтобы продвинуть президента", — сказал Масалович в эфире радио Sputnik.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
facebook



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