Кедровская: Sputnik — история успеха, которой необходимо поделиться

По ее словам, запуск и развитие проекта Sputnik — это настоящая история успеха, ведь никто еще не создавал столь успешную платформу в настолько сжатые сроки. В конце концов опыт Sputnik достиг такого уровня, что им захотелось поделиться, объяснила Кедровская появление программы SputnikPro.
"Мы очень хотели бы, чтобы о нашем опыте узнали и чтобы конкурентная среда на постсоветском пространстве была сильной", — добавила она в эфире радио Sputnik, отметив, что в условиях здоровой конкуренции оттачиваются профессиональные навыки.
Международное информационное агентство и радио Sputnik начинает образовательную программу SputnikPro для журналистов в странах ближнего зарубежья.
SputnikPro — это серия презентаций и мастер-классов от лучших российских медиаменеджеров и ведущих специалистов с колоссальным опытом работы в СМИ.
Первая серия мастер-классов прошла в Минске (Беларусь), вторая в Тбилиси (Грузия), после SputnikPro отправится в Ереван (Армения).