Кедровская: Sputnik — история успеха, которой необходимо поделиться

Что из себя представляет образовательная программа SputnikPro и на кого она рассчитана, рассказала заместитель директора Дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Ирина Кедровская.

По ее словам, запуск и развитие проекта Sputnik — это настоящая история успеха, ведь никто еще не создавал столь успешную платформу в настолько сжатые сроки. В конце концов опыт Sputnik достиг такого уровня, что им захотелось поделиться, объяснила Кедровская появление программы SputnikPro.

"Мы очень хотели бы, чтобы о нашем опыте узнали и чтобы конкурентная среда на постсоветском пространстве была сильной", — добавила она в эфире радио Sputnik, отметив, что в условиях здоровой конкуренции оттачиваются профессиональные навыки.

© Sputnik/Виктор Толочко Sputnik запустил образовательную программу для журналистов стран бывшего СССР

Кедровская также раскрыла некоторые детали новой образовательной программы для журналистов. По ее словам, SputnikPro будет состоять из нескольких модулей. В настоящий момент их три. Каждый модуль, в свою очередь, будет состоять из двух частей — теории и практики. Теоретическая часть включает в себя курс лекций, раскрывающих суть мультимедийной журналистики. Практический курс — это ряд мастер-классов от состоявшихся профессионалов журналистского ремесла.

Международное информационное агентство и радио Sputnik начинает образовательную программу SputnikPro для журналистов в странах ближнего зарубежья.

SputnikPro — это серия презентаций и мастер-классов от лучших российских медиаменеджеров и ведущих специалистов с колоссальным опытом работы в СМИ.

Первая серия мастер-классов прошла в Минске (Беларусь), вторая в Тбилиси (Грузия), после SputnikPro отправится в Ереван (Армения).