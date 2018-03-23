Мендкович: основной темой визита Мирзиёева в Азербайджан станет торговля

Главной темой для переговоров во время визита Шавката Мирзиёева в Азербайджан станет торговля между странами, рассказал Sputnik Узбекистан глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

"Узбекистан выходит из международной изоляции и пытается получить за счет этого торговые бенефиции", — заметил он.

Второстепенной темой диалога может стать и сотрудничество по линии ВПК и безопасности, отметил эксперт.

"Мы не можем исключать, что эта тема будет фигурировать в повестке, однако, на мой взгляд, она не может играть большой роли в двусторонних отношениях. Азербайджан преимущественно в наиболее важных поставках военной техники сам зависит от России и Турции", — считает Мендкович.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Шавкат Мирзиёев весной этого года может посетить Азербайджан

Напомним, о готовящемся визите Шавката Мирзиёева в Азербайджан стало известно в конце февраля 2018 года в ходе узбекско-азербайджанского бизнес-форума.

По заявлениям азербайджанской стороны, в первую очередь будет обсуждаться сотрудничество в нефтегазовой сфере, агропромышленном комплексе, строительстве и пищевой отрасли.

Стороны коснутся также вопросов укрепления транспортно-логистических связей в целом и увеличения числа авиарейсов между странами в частности.