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Никита Мендкович
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Мендкович: основной темой визита Мирзиёева в Азербайджан станет торговля

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Главной темой для переговоров во время визита Шавката Мирзиёева в Азербайджан станет торговля между странами, рассказал Sputnik Узбекистан глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

"Узбекистан выходит из международной изоляции и пытается получить за счет этого торговые бенефиции", — заметил он.

Второстепенной темой диалога может стать и сотрудничество по линии ВПК и безопасности, отметил эксперт.

"Мы не можем исключать, что эта тема будет фигурировать в повестке, однако, на мой взгляд, она не может играть большой роли в двусторонних отношениях. Азербайджан преимущественно в наиболее важных поставках военной техники сам зависит от России и Турции",  — считает Мендкович.

Арт-композиция I Love Baku у культурного центра Гейдара Алиева на проспекте Г. Алиева в столице Азербайджана Баку
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Шавкат Мирзиёев весной этого года может посетить Азербайджан
Напомним, о готовящемся визите Шавката Мирзиёева в Азербайджан стало известно в конце февраля 2018 года в ходе узбекско-азербайджанского бизнес-форума.

По заявлениям азербайджанской стороны, в первую очередь будет обсуждаться сотрудничество в нефтегазовой сфере, агропромышленном комплексе, строительстве и пищевой отрасли.

Стороны коснутся также вопросов укрепления транспортно-логистических связей в целом и увеличения числа авиарейсов между странами в частности.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Азербайджан, Глава государства



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