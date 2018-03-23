Мендкович: основной темой визита Мирзиёева в Азербайджан станет торговля

"Узбекистан выходит из международной изоляции и пытается получить за счет этого торговые бенефиции", — заметил он.
"Мы не можем исключать, что эта тема будет фигурировать в повестке, однако, на мой взгляд, она не может играть большой роли в двусторонних отношениях. Азербайджан преимущественно в наиболее важных поставках военной техники сам зависит от России и Турции", — считает Мендкович.
По заявлениям азербайджанской стороны, в первую очередь будет обсуждаться сотрудничество в нефтегазовой сфере, агропромышленном комплексе, строительстве и пищевой отрасли.
Стороны коснутся также вопросов укрепления транспортно-логистических связей в целом и увеличения числа авиарейсов между странами в частности.