Норов: стабилизация в Афганистане невозможна без участия соседних стран

В эфире Sputnik Норов отметил, что нынешняя ситуация, сложившаяся в Афганистане, доказывает, что без конструктивного участия соседних стран и заинтересованных держав урегулирование конфликта не представляется возможным.
"Анализ развития ситуации в Афганистане за прошедший период показа наличие у стран-соседей и международного сообщества больших возможностей для сотрудничества по вопросу стабильности в Афганистане", — подчеркнул эксперт.
Напомним, 26-27 марта в Ташкенте состоится Международная конференция по урегулированию ситуации в Афганистане.
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