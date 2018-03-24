Норов: стабилизация в Афганистане невозможна без участия соседних стран

Директор Института стратегических и межрегиональных исследований Владимир Норов рассказал о ключевых международных площадках, которые призваны урегулировать ситуацию в Афганистане. Еще одной платформой для конструктивного диалога по этой проблеме должен стать Ташкент, принимающий конференцию на высшем уровне, посвященную этой проблеме

В эфире Sputnik Норов отметил, что нынешняя ситуация, сложившаяся в Афганистане, доказывает, что без конструктивного участия соседних стран и заинтересованных держав урегулирование конфликта не представляется возможным.

"Анализ развития ситуации в Афганистане за прошедший период показа наличие у стран-соседей и международного сообщества больших возможностей для сотрудничества по вопросу стабильности в Афганистане", — подчеркнул эксперт.

Напомним, 26-27 марта в Ташкенте состоится Международная конференция по урегулированию ситуации в Афганистане.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.