Врач Оспанова о борьбе с весенним авитаминозом

В эфире Sputnik Казахстан эксперт перечислила симптомы, по которым можно определить у человека наличие авитаминоза.

"Это тусклые, ломкие волосы, секущиеся кончики волос, отслаивающиеся или мягкие ногти, слабость, головокружение, чувство невысыпания, слабый аппетит, снижение работоспособности, раздражительность", — отметила Оспанова.

По словам врача, если человек молодой, то ему достаточно будет принимать обычные мультивитаинные комплексы, если человек старшего возраста, то витамины нужны для людей пожилого возраста.

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