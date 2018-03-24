Врач Оспанова о борьбе с весенним авитаминозом

В эфире Sputnik Казахстан эксперт перечислила симптомы, по которым можно определить у человека наличие авитаминоза.
"Это тусклые, ломкие волосы, секущиеся кончики волос, отслаивающиеся или мягкие ногти, слабость, головокружение, чувство невысыпания, слабый аппетит, снижение работоспособности, раздражительность", — отметила Оспанова.
По словам врача, если человек молодой, то ему достаточно будет принимать обычные мультивитаинные комплексы, если человек старшего возраста, то витамины нужны для людей пожилого возраста.
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