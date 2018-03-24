Шамшидов: Узбекистан имеет большой потенциал в Проекте "Шелковый путь"

В эфире Sputnik Казахстан эксперт рассказал о преимуществах проекта Великий шелковый путь.

"Во-первых, это компактное путешествие по нитке, то есть можно путешествовать из одной страны в другу. И в данном случае Узбекистан и Казахстан имеют большой потенциал для сотрудничества, так как страны находятся рядом, граничат, границу можно пересечь даже наземным транспортом. При этом два этих туристических направления не конкурируют между собой. Специфика туризма в каждой из этих республик разная. В каждой стране — своя особенность", — пояснил он.

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