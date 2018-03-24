Элдор Арипов: Афганистан дает стратегические возможности для всей Евразии

По словам эксперта, странам региона и другим заинтересованным государствам необходимо перестать смотреть на Афганистан, как исключительно на источник угроз.
"Афганистан — это страна, которая может дать стратегические возможности для Узбекистана и вообще для всего евразийского континента. Стабилизация ситуации в этой стране откроет странам Центральной Азии наикратчайший путь в Южную Азию, к портам Персидского залива, а странам этого региона в свою очередь обеспечит выход к государствам СНГ, Европы, а также в Китай", — подчеркнул Арипов, выступая в преддверие конференции по Афганистану, которая откроется в узбекской столице 26 марта.
Конференция высокого уровня, посвященная вопросам безопасности в Центральной Азии и ситуации в Афганистане, состоится в Ташкенте 26-27 марта. Среди участников представители ООН, Евросоюза, а также послы и дипломаты из более чем 20 стран мира, включая всю Центральную Азию. В Конференции примет участие президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.