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Директор Информационно-аналитического центра международных отношений Элдор Арипов
© Sputnik/ /Рамиз Бахтияров

Элдор Арипов: Афганистан дает стратегические возможности для всей Евразии

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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (36)
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Директор Информационно-аналитического центра международных отношений Элдор Арипов рассказал о значимости для региона Ценральной Азии Афганистана и о тех возможностях, которые открываются перед странами в экономической, энергетической и торговой сферах.

По словам эксперта, странам региона и другим заинтересованным государствам необходимо перестать смотреть на Афганистан, как исключительно на источник угроз.

"Афганистан — это страна, которая может дать стратегические возможности для Узбекистана и вообще для всего евразийского континента. Стабилизация ситуации в этой стране откроет странам Центральной Азии наикратчайший путь в Южную Азию, к портам Персидского залива, а странам этого региона в свою очередь обеспечит выход к государствам СНГ, Европы, а также в Китай", — подчеркнул Арипов, выступая в преддверие конференции по Афганистану, которая откроется в узбекской столице 26 марта.

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Эксперт добавил, что именно эти возможности привлекают сегодня Узбекистан в решении конфликта в соседнем Афганистане, а многочисленные инфраструктурные и гуманитарные проекты, реализуемые Ташкентом и Кабулом, будут способствовать процветанию всего региона и наращиванию экономических и культурных связей.

Конференция высокого уровня, посвященная вопросам безопасности в Центральной Азии и ситуации в Афганистане, состоится в Ташкенте 26-27 марта. Среди участников представители ООН, Евросоюза, а также послы и дипломаты из более чем 20 стран мира, включая всю Центральную Азию. В Конференции примет участие президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (36)
Теги:
Мухаммад Ашраф Гани, Сергей Лавров, Шавкат Мирзиёев, Афганистан, Узбекистан, Международная политика, Международная торговля



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