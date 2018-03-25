Цыпкин: тема секса табуирована в обществе, но об этом нужно писать

Люди начинают понимать, что про секс можно писать и даже можно ребенку дать прочесть и ничего не будет, считает российский писатель

Секс — тема табуированная, живем мы по одним правилам, а говорим, что по другим. Об этом заявил Sputnik Азербайджан известный российский PR-специалист, писатель, автор бестселлеров "Женщины непреклонного возраста" и "Дом до свиданий" Александр Цыпкин.

По его словам, писателям нужно писать на тему секса, но чтобы это поняли, нужно определенное время.

"Секс — это огромная часть жизни, и практически 80% проблем в любовных отношениях людей связаны с ним. Если об этом не говорить, вопрос так и останется закрытым".

Полный комментарий писателя слушайте в аудиофайле.