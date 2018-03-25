Цыпкин: тема секса табуирована в обществе, но об этом нужно писать

Люди начинают понимать, что про секс можно писать и даже можно ребенку дать прочесть и ничего не будет, считает российский писатель
Александр Цыпкин: большинство проблем в любовных отношениях людей связано с запретной темой
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Секс — тема табуированная, живем мы по одним правилам, а говорим, что по другим. Об этом заявил Sputnik Азербайджан известный российский PR-специалист, писатель, автор бестселлеров "Женщины непреклонного возраста" и "Дом до свиданий" Александр Цыпкин.
По его словам, писателям нужно писать на тему секса, но чтобы это поняли, нужно определенное время.
"Секс — это огромная часть жизни, и практически 80% проблем в любовных отношениях людей связаны с ним. Если об этом не говорить, вопрос так и останется закрытым".
Полный комментарий писателя слушайте в аудиофайле.
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