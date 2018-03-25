Гусев: сейчас очень нужна встреча Трампа и Путина

О том, почему большая надежда возложена на встречу президентов США и России, рассказал политолог Александр Гусев

Четвертого марта бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Официальный Лондон утверждает, что Скрипаль был отравлен веществом, разработанным в России.

Британские власти приняли решение выслать из страны российских дипломатов, а также заморозить двусторонние контакты с Россией на высшем уровне. Москва приняла зеркальные меры и объявила о высылке 23 британских дипломатов, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение по этому поводу.

"Это чистейшей воды провокация, за этим стоят не только спецслужбы. Это достаточно четко продуманная военная и политическая акция, направленная на дестабилизацию отношений с Россией", — сказал Александр Гусев радио Sputnik.

По его мнению, сейчас очень нужна встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Есть надежда, что встреча состоится.

Напомним, президент США поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Разговор состоялся по инициативе американского президента, Трамп позвонил Путину по телефону.

Оба лидера высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. Была отмечена необходимость скоординировать усилия по ограничению гонки вооружений.

Особое внимание Дональд Трамп и Владимир Путин уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

Разговор состоялся в конструктивной, деловой манере и был направлен на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.