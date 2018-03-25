Гусев: сейчас очень нужна встреча Трампа и Путина

Четвертого марта бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Официальный Лондон утверждает, что Скрипаль был отравлен веществом, разработанным в России.
Британские власти приняли решение выслать из страны российских дипломатов, а также заморозить двусторонние контакты с Россией на высшем уровне. Москва приняла зеркальные меры и объявила о высылке 23 британских дипломатов, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.
"Это чистейшей воды провокация, за этим стоят не только спецслужбы. Это достаточно четко продуманная военная и политическая акция, направленная на дестабилизацию отношений с Россией", — сказал Александр Гусев радио Sputnik.
По его мнению, сейчас очень нужна встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Есть надежда, что встреча состоится.
Напомним, президент США поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Разговор состоялся по инициативе американского президента, Трамп позвонил Путину по телефону.
Оба лидера высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. Была отмечена необходимость скоординировать усилия по ограничению гонки вооружений.
Особое внимание Дональд Трамп и Владимир Путин уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.
Разговор состоялся в конструктивной, деловой манере и был направлен на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.