Астролог Цагарели: овну будет везти на всех фронтах весь месяц

Ракам стоит позаботиться о своем здоровье и поберечь нервную систему. А вот Львы полны энергии и сил. Девы переживут период крушения надежд. А Весы должны научиться рассчитывать только на себя.
Скорпионы на предстоящей неделе будут не в лучшей форме, поэтому нужно подумать о личной жизни. Тельцам повезет со вторыми половинами. Козероги на пути к духовному истощению — набирайтесь энергии и позитивных эмоций, передает Sputnik Грузия.
Водолеям, как и Ракам нужно позаботиться о своем здоровье. А Рыбам придётся потрудиться, чтобы наладить отношения с друзьями.