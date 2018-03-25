Астролог Цагарели: овну будет везти на всех фронтах весь месяц

Каким знакам будет везти, а у кого энергия на исходе и нужно сберечь силы рассказывает астролог Михаил Цагарели

Грядущая неделя благоволит Овнам. В течение месяца этому знаку будет везти на всех фронтах. Что касается Тельцов, то им нужно позаботиться о восстановлении сил. Близнецам пора начинать новые отношения и расширять круг общения.

Ракам стоит позаботиться о своем здоровье и поберечь нервную систему. А вот Львы полны энергии и сил. Девы переживут период крушения надежд. А Весы должны научиться рассчитывать только на себя.

Скорпионы на предстоящей неделе будут не в лучшей форме, поэтому нужно подумать о личной жизни. Тельцам повезет со вторыми половинами. Козероги на пути к духовному истощению — набирайтесь энергии и позитивных эмоций, передает Sputnik Грузия.

Водолеям, как и Ракам нужно позаботиться о своем здоровье. А Рыбам придётся потрудиться, чтобы наладить отношения с друзьями.