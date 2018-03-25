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Василий Лихачев
© Sputnik/ Владимир Федоренко

Лихачев о выборах в Туркменистане: страна проявляет национальную демократию

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Выборы в Туркменистане отвечают всем требованиям, которые сформулированы международным сообществом, заявил член российского Центризбиркома и международный наблюдатель в миссии СНГ Василий Лихачев

В эфире Sputnik Казахстан Василий Лихачев прокомментировал проходящие в воскресенье в Туркменистане выборы депутатов Меджлиса (парламента) страны.

Здание Меджлиса Туркменистана
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Голосование на парламентских выборах началось в Туркменистане
По его словам, руководство республики четко реагирует на запросы и потребности населения и создает адекватные этим потребностям организационные, информационные и нормативные условия для осуществления активного избирательного права.

"Нет нарушений, нет оскорблений, нет обвинений. Сегодня настолько все корректно проходит. Поэтому явка и высокая, и чистая с юридической точки зрения", — отметил он.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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