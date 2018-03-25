Лихачев о выборах в Туркменистане: страна проявляет национальную демократию

По его словам, руководство республики четко реагирует на запросы и потребности населения и создает адекватные этим потребностям организационные, информационные и нормативные условия для осуществления активного избирательного права.
"Нет нарушений, нет оскорблений, нет обвинений. Сегодня настолько все корректно проходит. Поэтому явка и высокая, и чистая с юридической точки зрения", — отметил он.
По итогам конференции участники планируют принять Ташкентскую декларацию, в итоговом документе будет отражена роль самих афганцев и Генассамблеи ООН и Совета безопасности, а также отказ от любых форм терроризма