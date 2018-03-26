Мясоедов: глобальное потепление усилит приток мигрантов в Европу

Эксперты Всемирного банка считают, что правительства развитых стран сейчас склонны недооценивать проблему грядущей массовой миграции. Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Сергей Мясоедов солидарен с ними.
В беседе на радио Sputnik он отметил, что масштаб последствий предстоящей миграции просчитать сложно, однако к проблемам стоит готовиться уже сейчас.
"Если сейчас пойдет большой поток миграции, это означает, что вообще пойдет перемещение в новые зоны расселения по планете. Здесь возникнут проблемы, о которых нужно думать заранее. Это проблемы не только возможных мест этнических конфликтов. Это проблемы того, как предупредить эти этнические конфликты", — сказал эксперт.
По его мнению, принимающим мигрантов странам стоит заранее задуматься об их адаптации.
Нужно думать, как людей принять и переучить, адаптировать к новой для них местности. Кроме того, нужно заранее решить вопрос расселения — будут ли мигранты создавать анклавы со своей культурой и традициями либо будут вливаться в новое для себя общество.